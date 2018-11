Turniergastgeber Woods auf den Bahamas weit zurück

Albany (SID) - Golfstar Tiger Woods kommt nach seinem schwachen Auftritt im Ryder Cup und der neun Millionen Dollar teuren Niederlage gegen Phil Mickelson weiter nicht in Schwung. Bei der Hero World Challenge auf den Bahamas spielte Turniergastgeber Woods zum Auftakt eine 73 und liegt im erlesenen 18-köpfigen Starterfeld auf dem 16. Platz.

Tiger Woods liegt zum Auftakt schon weit zurück © SID

In Führung liegen nach der ersten Runde die beiden US-Amerikaner Patrick Cantlay und Patrick Reed, die mit je 65 Schlägen in das mit 3,5 Millionen Dollar dotierte Turnier starteten. In Albany schlagen sechs Top-10-Spieler ab, darunter auch der Weltranglistenerste Justin Rose aus England.

Woods hatte zuletzt ein auf 18 Löcher angelegtes Privat-Duell mit Mickelson am vierten Play-off-Loch verloren und seinem langjährigen Rivalen damit auch das ausgelobte Preisgeld in Höhe von neun Millionen Dollar überlassen müssen.