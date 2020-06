Turnierserie des DTB gestartet: Rund 50 Zuschauer in Neuss

Neuss (SID) - Für Davis-Cup-Spieler Jan-Lennard Struff (Warstein) war der Auftakt der neuen Turnierserie des Deutschen Tennis Bundes (DTB) ein voller Erfolg - schließlich durfte er erstmals in der Coronakrise wieder vor Zuschauern spielen. "Ich fand es schön, dass ein paar Leute da waren. Mit Fans macht es einfach viel mehr Spaß", sagte der Weltranglisten-34. dem SID, nachdem er in Neuss vor rund 50 Zuschauern Benito Sanchez-Martinez (Berlin) 6:2, 6:4 bezwungen hatte.

Gestaltete seinen Auftakt siegreich: Jan-Lennard Struff © SID

Bei der Turnierserie spielen 32 Herren und 24 Damen an elf Standorten in Deutschland. Am Dienstag fanden auch in Großhesselohe bei München die ersten Matches statt, unter anderem musste sich Doppelspezialist und French-Open-Sieger Kevin Krawietz (Coburg) Daniel Masur (München) 5:7, 5:7 geschlagen geben. Einzig in Neuss darf jedoch vor Fans gespielt werden, das zuständige Gesundheitsamt hatte grünes Licht für 100 Zuschauer gegeben.

An Fronleichnam soll auf der Anlage des Traditionsklubs TC Blau-Weiß Neuss das volle Kontingent ausgeschöpft werden. "Am Donnerstag ist der Shop geschlossen, weil wir ausverkauft sind", sagte Geschäftsführer Bernhard Rüsing dem SID. Auch Struff wird dann wieder aufschlagen. "Ich bin einfach glücklich, wieder auf dem Court stehen zu können", sagte er.

Um Weltranglistenpunkte geht es bei der Turnierserie zwar nicht, der DTB schüttet jedoch 372.000 Euro an Preisgeld aus. Der Spielbetrieb auf der internationalen Profitour ist noch bis mindestens 31. Juli unterbrochen.