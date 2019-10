Twitter-Krise: Leichte Proteste und viel Jubel bei NBA-Testspiel in China

Shanghai (SID) - Vereinzelte Proteste vor der Arena, ein verstärktes Polizeiaufgebot, aber auch Jubelstürme für Superstar LeBron James: Nach der tagelangen Kontroverse zwischen China und der NBA hat das Testspiel zwischen den Brooklyn Nets und den Los Angeles Lakers am Donnerstag in Shanghai stattgefunden. Auch das für Samstag angesetzte Re-Match in Shenzhen ist weiter geplant.

James LeBron bei NBA-Testspiel in China © SID

Bis zum Spieltag schien auch eine Absage der Auftritte der NBA-Stars möglich. Seit gut einer Woche herrscht Zwist um einen Twitter-Eintrag von Daryl Morey. Der General Manager der Houston Rockets hatte im Sozialen Netzwerk seine Unterstützung für die pro-demokratischen Demonstranten in Hongkong zum Ausdruck gebracht und damit im Reich der Mitte für einen Sturm der Entrüstung gesorgt.

Dies zeigte sich auch rund um den 114:111-Sieg der Nets, als vereinzelte Protestierer vor der Halle Banner mit der Aufschrift "Fuck you Morey" und "Fuck you Adam Silver" hochhielten. Silver ist der Boss der NBA, der zuletzt das Recht auf freie Meinungsäußerung betont hatte.

Schon zuvor hatte das chinesische Fernsehen aus Protest über die Äußerungen der NBA-Offiziellen die Live-Übertragungen der beiden Tests gestrichen. Zwei Pressetermine mit Spielern und Klub-Offiziellen wurden von den Chinesen abgesagt.

Am Mittwochmorgen wurden dann in Shanghai von Arbeitern meterhohe Banner von den Außenseiten der Mercedes-Benz-Arena abmontiert. Auf den Werbefolien waren James, Anthony Davis und Kyrie Irving zu sehen, über eine mögliche Absage wurde spekuliert.

Doch James und Co. begeisterten schließlich das Publikum. Für Irving blieb es allerdings bei einem Kurzauftritt. Der Star der Nets musste erneut mit einer Gesichtsverletzung das Feld verlassen.