U17-Junioren gewinnen Vier-Nationen-Turnier

Dublin (SID) - Die deutsche U17-Fußballnationalmannschaft hat das Vier-Nationen-Turnier in Irland für sich entschieden. Nach zwei Remis gegen Tschechien (1:1) und England (2:2) setzte sich das Team von DFB-Trainer Michael Feichtenbeiner zum Abschluss in Dublin 4:1 gegen den Gastgeber durch und schob sich dank der besseren Tordifferenz an den punktgleichen Engländern und Tschechen vorbei auf Platz eins.

Die Treffer für die DFB-Junioren erzielten Tim Lemperle aus der Jugend des 1. FC Köln (4.), die Hoffenheimer Marvin Weiß (63.) und Kerim Calhanoglu (67./Elfmeter) sowie der Berliner Marton Dardai (88.), Sohn von Hertha-Coach Pal Dardai.

Weiter geht es für die U17 erst 2019 mit einem Wintertrainingslager im spanischen La Manga (2. bis 13. Januar). Hauptziel des kommenden Jahres ist die Qualifikation für die U17-Europameisterschaft (3. bis 19. Mai 2019), die ebenfalls in Irland stattfinden wird.