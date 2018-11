U17-Juniorinnen: WM-Aus für Abwehrspielerin Stegemann

Montevideo (SID) - Die deutschen U17-Fußballerinnen müssen bei der WM in Uruguay ab sofort ohne Greta Stegemann (17) auskommen. Die Abwehrspielerin vom SC Freiburg hat im zweiten Gruppenspiel gegen Kamerun (0:1) am Samstag eine Sprunggelenksverletzung erlitten und fällt nach Angaben des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) für den Rest des Turniers aus.

Die deutsche U-17-Mannschaft spielte unentschieden © SID

Am Mittwochabend (21.00 Uhr/Eurosport) spielt die Auswahl von DFB-Trainerin Ulrike Ballweg im letzten Gruppenspiel gegen die USA um den Einzug ins Viertelfinale. Alle vier Teams in der Gruppe C weisen nach den ersten beiden Spieltagen drei Punkte auf.