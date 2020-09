U17: Weitere Testspiele des DFB nach Coronafällen bei Belgien abgesagt

Köln (SID) - Die beiden Kurztestspiele der deutschen U17-Nationalmannschaft gegen Luxemburg sind nach zwei Coronafällen im belgischen Team abgesagt worden. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) teilte mit, dass dies in Absprache mit dem zuständigen Gesundheitsamt entschieden wurde. Ursprünglich sollte die Nachwuchsauswahl am Montag im ostwestfälischen Harsewinkel gegen Luxemburg antreten.

Die Testpiele der U17 des DFB sind abgesagt worden © SID

Bereits am Freitagabend waren zwei Partien gegen Belgien abgesetzt worden, nachdem zwei belgische Spieler positiv auf das Virus getestet worden waren. Am Donnerstag hatten sich beide Teams in zwei verkürzten Spielen gegenüber gestanden (2:1, 3:1).

Alle Spieler und weiteren Teammitglieder der deutschen U17 wurden am Samstag negativ getestet, seit Sonntagvormittag befinden sich die Spieler laut DFB "in der Obhut ihrer Eltern sowie der jeweiligen Gesundheitsämter".