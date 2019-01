U17-Weltmeister Smith-Rowe vor Wechsel zu RB Leipzig

Leipzig (SID) - U17-Weltmeister Emile Smith-Rowe vom Premier-League-Klub FC Arsenal steht vor einem Wechsel zum Fußball-Bundesligisten RB Leipzig. Der 18 Jahre alte Flügelspieler soll laut kicker.de für rund eine Million Euro bis zum Saisonende ausgeliehen werden und am Donnerstag zur sportmedizinischen Untersuchung nach Leipzig kommen.

Smith-Rowe soll bis zum Saisonende ausgeliehen werden © SID

Ob sich RB eine Kaufoption gesichert hat, blieb fraglich. Der U19-Auswahlspieler gilt als großes Talent und brachte es in der laufenden Saison in der Europa League (2 Tore) und im Ligapokal (1) auf sechs Einsätze. Zuletzt laborierte er an einer Hüftverletzung.