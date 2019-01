U17-Weltmeister Smith-Rowe wechselt zu RB Leipzig - Werner fraglich für Hannover

Leipzig (SID) - U17-Weltmeister Emile Smith-Rowe vom Premier-League-Klub FC Arsenal wechselt zum Fußball-Bundesligisten RB Leipzig. Das gaben die Leipziger am Donnerstagabend bekannt. Der 18 Jahre alte Flügelspieler wird bis zum Saisonende ausgeliehen. Über die Transfermodalitäten wurde nichts bekannt, ebenso wenig darüber, ob sich die Leipziger eine Kaufoption gesichert haben.

Smith-Rowe soll bis zum Saisonende ausgeliehen werden © SID

Der U19-Auswahlspieler gilt als großes Talent und brachte es in der laufenden Saison in der Europa League (2 Tore) und im Ligapokal (1) auf sechs Einsätze. Zuletzt laborierte er an einer Hüftverletzung.

Ins Bundesliga-Gastspiel bei Hannover 96 am Freitagabend (20.30 Uhr/Eurosport-Player) geht Rangnick mit Zuversicht. "Für mich ist entscheidend, ähnlich aufzutreten wie in weiten Teilen gegen Düsseldorf. Wenn wir das schaffen, haben wir eine gute Chance zu gewinnen", sagte Rangnick mit Blick auf den 4:0-Erfolg im Rheinland.

Der Trainerwechsel bei den Niedersachsen spielt für Rangnick keine große Rolle. "Wir haben getan, was man tun kann, wenn es einen Trainerwechsel gibt. Wir haben uns in erster Linie mit unserem Spiel beschäftigt", sagte der 60-Jährige.

Abstiegskandidat Hannover hatte sich am vergangenen Sonntag von Trainer Andre Breitenreiter getrennt und Thomas Doll als Nachfolger verpflichtet. "Als Mensch bin ich immer gut mit ihm klargekommen. Ich finde, er ist ein empathischer Mensch, ein guter Typ. Als Trainer hat er immer auf gepflegten Fußball hohen Wert gelegt", sagte Rangnick über Doll.

Fraglich ist der Einsatz von Nationalstürmer Timo Werner, der an einer leichten Erkältung laboriert. Sicher fehlen wird Mittelfeldspieler Kevin Kampl (Grippe).