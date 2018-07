U19-EM: DFB-Frauen ziehen ins Halbfinale ein

Yverdon-les-Bains (SID) - Die U19-Frauen des DFB sind bei der Europameisterschaft ins Halbfinale eingezogen. In Abwesenheit von Nationaltrainerin Maren Meinert, die bei der zeitgleich spielenden U20 weilte, gewann das DFB-Team im schweizerischen Yverdon-les-Bains mit 2:0 (1:0) gegen Italien.

Die U19-Frauen des DFB stehen nach dem 2:0 im Halbfinale © SID

Nicole Anyomi schoss vor der Halbzeitpause (36.) das Führungstor für das Team von Interimstrainerin Bettina Wiegmann. In der 85. Minute entschied Paulina Krumbiegel die Partie zugunsten der DFB-Truppe.

Auch dank Dänemark, die sich im Parallelspiel mit 3:1 gegen die Niederländerinnen durchsetzte, zog Deutschland in die K.o.-Runde ein. Nach drei Spielen haben alle drei Mannschaften sechs Punkte - Deutschland hatte die bessere Tordifferenz gegenüber der Niederlande. Im Halbfinale trifft Deutschland am Freitag auf Norwegen, das sich in Gruppe A vor Titelverteidiger Spanien an die Spitze setzen konnten.