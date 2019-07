U19-Frauen gewinnen EM-Auftakt gegen England

Perth (SID) - Rekordsieger Deutschland ist mit einem ungefährdeten Erfolg in die U19-EM der Frauen gestartet. Das Team von DFB-Trainerin Maren Meinert gewann im schottischen Perth gegen England mit 2:1 (2:0). Melissa Kössler vom 1. FFC Turbine Potsdam (12.) und Paulina Käte Krumbiegel von der TSG Hoffenheim (32.) trafen. Jessica Naz (90.+2) verkürzte für die Britinnen.

Maren Meinerts Team startet mit einem Sieg in die U19-EM © SID

Nächster Gegner ist am Freitag (20.30 Uhr MESZ/Sport1) erneut in Perth Belgien, vier Tage später geht es in Stirling gegen Titelverteidiger Spanien. Um das Halbfinale und damit die Qualifikation für die U20-WM 2020 zu erreichen, muss Deutschland mindestens Gruppenzweiter werden.

Deutschland hat das jährlich ausgetragene Turnier bislang sechsmal gewonnen, letztmals allerdings 2011. Vor einem Jahr verlor das DFB-Team im Finale gegen Spanien 0:1.