U19-Fußballerinnen greifen nach siebtem EM-Titel

Biel (SID) - Die deutschen U19-Fußballerinnen gehen mit einer Mischung aus Selbstbewusstsein und Respekt in das EM-Finale am Montag (18.15 Uhr/Sport1)gegen Spanien. "Einen Favoriten wird es in diesem Finale nicht geben, vielmehr wird die Tagesform entscheiden", sagte DFB-Trainerin Maren Meinert am Tag vor der Begegnung im schweizerischen Biel.

Trainerin Meinert steht mit U19-Frauen im Finale der EM © SID

Die 44-Jährige warnte vor dem spielstarken Titelverteidiger aus Spanien: "Sie haben ihre Stärken im direkten Eins gegen Eins, sind sehr torgefährlich und stehen auch in der Abwehr stabil sowie gut geordnet."

Die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB), die im Turnierverlauf erst einen Gegentreffer hinnehmen musste (0:1 gegen die Niederlande in der Gruppenphase), greift als Rekordsieger nach dem siebten EM-Titel. Doch der letzte Triumph liegt schon eine Weile zurück: Zuletzt konnte Deutschland das Turnier 2011 gewinnen.

Die Gegnerinnen aus Spanien hingegen stehen zum fünften Mal in Serie im Endspiel und greifen nach ihrem dritten Titel nach 2004 und 2017.