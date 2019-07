U19-Juniorinnen wieder im EM-Finale

Köln (SID) - Die deutschen U19-Juniorinnen stehen erneut im Finale der Fußball-EM. In Glasgow bezwangen die Spielerinnen von DFB-Trainerin Maren Meinert am Donnerstag die Niederlande mit 3:1 (1:0). Spanien und Frankreich spielen am Abend in Paisley (Anstoß 20.30 Uhr) den Finalgegner aus. 2018 hatten die deutschen Juniorinnen das Endspiel gegen Spanien verloren.

Die deutschen U19-Juniorinnen errreichen das Finale © SID

Shekiera Martinez (90.) und Marie Müller (80./Foulelfmeter) sicherten gegen die Niederlande am Donnerstag den Sieg. Melissa Kössler (19.) hatte nach einem krassen Fehler der gegnerischen Torhüterin das 1:0 erzielt. Das Finale am Sonntag (17.00 Uhr/Sport1) wird ebenfalls in Paisley im Stadion des FC St. Mirren gespielt.

Meinert wird den DFB nach dem Turnier verlassen.