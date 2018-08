U20-Frauen dicht vor Einzug ins WM-Viertelfinale

Saint-Malo (SID) - Die deutschen U20-Fußballerinnen stehen bei der WM in Frankreich dicht vor dem Einzug ins Viertelfinale. Mit einem 2:0 (2:0) gegen China verbuchte die Auswahl von DFB-Trainerin Maren Meinert in Saint-Malo den zweiten Sieg im zweiten Spiel und setzte sich an die Spitze der Gruppe D.

Laura Freigang bejubelt ihren Treffer zum 2:0 © SID

Sollte Nigeria anschließend gegen Deutschlands letzten Vorrundengegner Haiti (16.30 Uhr) nicht verlieren, stehen die Deutschen vorzeitig in der K.o.-Runde. Deutschland hatte die Afrikanerinnen zum Auftakt am Montag 1:0 (0:0) bezwungen.

Freiburgs Giulia Gwinn (31.) und Laura Freigang (40.) vom 1. FFC Frankfurt trafen im Stade de Marville für den Weltmeister von 2010 und 2014. Die DFB-Auswahl tat sich allerdings schwer, profitierte aber von ihrer Effizienz vor dem Tor.

Das Viertelfinale findet am 16./17. August statt. Das Endspiel wird am 24. August in Vannes ausgetragen.