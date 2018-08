U20-Frauen scheitern im WM-Viertelfinale

Vannes (SID) - Heimreise statt Halbfinale: Die deutschen U20-Frauen sind bei der Fußball-WM in Frankreich vorzeitig gescheitert. Die Mannschaft von DFB-Trainerin Maren Meinert unterlag Japan im Viertelfinale nach einer schwachen Leistung verdient mit 1:3 (0:0) und verpasste damit den vierten Titel nach 2004, 2010 und 2014.

Jun Endo ( l.) erzielt die Führung für Japan © SID

Jun Endo (59.), Riko Ueki (70.) und Saori Takarada (73.) erzielten in Vannes die Tore des WM-Dritten von 2016. Janina Minge (82.) vom SC Freiburg gelang vor 3211 Zuschauern nur noch der Ehrentreffer. Japan trifft damit im Halbfinale am Montag auf England.

Die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) knüpfte nicht an die Leistungen bei ihren drei Siegen in der Vorrunde an. Japan vergab schon in der ersten Halbzeit die besseren Chancen. Auch nach dem Wechsel war das Spiel der flinken Asiatinnen zielstrebiger, die Tore fielen zwangsläufig.