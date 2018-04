U20-Nationalspielerin Sanders kommt im Januar aus Florida nach Freiburg

Freiburg (SID) - Frauenfußball-Bundesligist SC Freiburg hat U20-Nationalspielerin Stefanie Sanders verpflichtet. Die 19-Jährige wechselt allerdings erst zum 1. Januar 2019 aus den USA in den Breisgau. Die Angreiferin spielt seit Juli 2017 für die University of Central Florida Knights, vorher stand sie in Diensten von Werder Bremen. Für die Hanseaten erzielte Sanders in 40 Pflichtspielen 24 Tore.

Freiburg verlängert den Vertrag mit Clara Schöne © SID

"Sie ist eine sehr abschlussstarke Angreiferin, die eine große Dynamik mitbringt. Es freut mich, dass sie sich trotz anderer Angebote für uns entschieden hat", sagte SC-Trainer Jens Scheuer.