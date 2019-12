U20-WM im Eishockey: Seider zum DEB-Kapitän ernannt

Berlin (SID) - Ausnahmetalent Moritz Seider führt den deutschen Eishockey-Nachwuchs bei der U20-WM in Tschechien als Kapitän aufs Eis. Assistiert wird der 18-Jährige, der vom NHL-Klub Detroit Red Wings beim vergangenen Draft an Position sechs gezogen wurde, von Leon Hüttl (Löwen Frankfurt) und Justin Schütz (Red Bull München). Das gab der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) wenige Stunden vor dem Auftaktspiel am Freitag (19.00 Uhr/MagentaSport) in Ostrau gegen die USA bekannt.

Historisches Tor für Moritz Seider © SID

Die weiteren Vorrundengegner für Seider und Co. heißen Tschechien, Kanada und Russland. Aufgrund der starken Konkurrenz in der Gruppe B lautet das offizielle Ziel Klassenerhalt. Vor einem Jahr hatte der DEB-Nachwuchs die Rückkehr in die Weltelite perfekt gemacht - mit Seider als Kapitän.