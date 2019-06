U21-EM: Neuling Österreich bezwingt Jovic-Team Serbien

Triest (SID) - Debütant Österreich ist mit einem überraschenden Sieg gegen Serbien in die U21-EM in Italien und San Marino gestartet. Das ÖFB-Team bezwang die Auswahl um den zu Real Madrid wechselnden Torjäger Luka Jovic in der deutschen Gruppe B verdient mit 2:0 (1:0). Der künftige Leipziger Hannes Wolf (37.) und Sascha Horvath von Dynamo Dresden (78.) trafen.

Österreichs U21 gewann zum EM-Auftakt gegen Serbien © SID

Österreich war gegen die von DFB-Trainer Stefan Kuntz zum Gruppen-Favoriten erklärten, aber insgesamt harmlosen Serben von Beginn an hellwach und ließ vor allem Jovic (Eintracht Frankfurt) nie aus den Augen. Belohnt wurde der Turnier-Neuling kurz vor der Pause, als Wolf nach einem Pfostenschuss abstaubte und die Video-Überprüfung keine Abseitsstellung ergab.

Die Entscheidung folgt eine Viertelstunde vor Schluss. Zunächst sah der Serbe Vukasin Jovanovic nach einem groben Foulspiel gegen den Torschützen Wolf (75.) die Rote Karte und ist damit am Donnerstag (21.00 Uhr/ARD) im zweiten Gruppenspiel gegen Deutschland gesperrt, Wolf musste verletzt vom Platz getragen werden. Den folgenden Freistoß versenkte Horvath im Netz.

Nur die drei Gruppensieger und der beste Gruppenzweite erreichen das Halbfinale.