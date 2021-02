U21-EM: Spiele des DFB-Nachwuchs live bei ProSieben

Hamburg (SID) - ProSieben wird bei der Fußball-Europameisterschaft U21 in Ungarn und Slowenien alle Spiele des deutschen Nachwuchses live übertragen. Dies gab der Münchner TV-Sender am Dienstag bekannt. Alle übrigen Begegnungen sollen bei ProSieben MAXX und ran.de zu sehen sein.

Kuntz hat 19 Debütanten nominiert © SID

Dabei stellt die Partie gegen Co-Gastgeber Ungarn am 24. März (20.15 Uhr) in Szekesfehervar den Auftakt dar, drei Tage später geht es an gleicher Stelle (20.15 Uhr) gegen die Niederlande. Zum Vorrundenabschluss trifft das Team von Coach Stefan Kuntz am 30. März in Budapest auf Rumänien.

Die zwei besten Mannschaften aus jeder der vier Gruppen qualifizieren sich für das Viertelfinale im zweiten EM-Abschnitt. Die K.o.-Phase ist vom 31. Mai bis 6. Juni angesetzt. Das Finale findet am 6. Juni in Sloweniens Hauptstadt Ljubljana statt. Die zweigeteilte Austragung der EM-Endrunde ist eine Reaktion der Europäischen Fußball-Union (UEFA) auf die Corona-Pandemie.