U21: Herthas Maier sagt für Länderspiele verletzt ab

Köln (SID) - U21-Nationaltrainer Stefan Kuntz muss in den letzten Länderspielen des Jahres auf Arne Maier verzichten. Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Dienstag mitteilte, sagte Maier (19) seine Teilnahme an den Duellen gegen die Niederlande am 16. November in Offenbach und drei Tage später in Italien aufgrund einer nicht näher definierten Verletzung ab. Es wird keine Nachnominierung geben, Kuntz stehen somit 22 Spieler zur Verfügung.