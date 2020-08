U21: Kuntz muss auf Wirtz und Schubert verzichten

Köln (SID) - Das Leverkusener Ausnahmetalent Florian Wirtz wird Stefan Kuntz beim Restart der U21-Nationalmannschaft nun doch nicht zur Verfügung stehen. Ebenso wie Torhüter Markus Schubert (Schalke 04) fehlt Wirtz nach einer Absprache zwischen Kuntz und dem jeweiligen Klub. Wirtz hat nach dem Finalturnier in der Europa League noch keine Vorbereitung absolviert, Schubert hatte Teile der Schalker Vorbereitung verpasst.

Florian Wirtz steht erstmals im Aufgebot der U21 © SID

"Natürlich stehen im September wichtige Spiele für uns an. Trotzdem schauen wir bei jedem Spieler, was das Beste für seine aktuelle Situation und die Weiterentwicklung ist", sagte Kuntz. Nachnominiert wurde Schlussmann Finn Dahmen vom FSV Mainz 05.

Der erst 17 Jahre alte Wirtz hätte in den EM-Qualifikationsspiele gegen Moldau am 3. September (18.15 Uhr) in Wiesbaden und am 8. September (16.00 Uhr/beide ProSieben MAXX) in Belgien zum jüngsten U21-Nationalspieler werden können. "Wir hätten ihn sehr gerne dabei gehabt. Durch die Pause nach dem Europa-League-Turnier macht das aber aktuell wenig Sinn. Auch er soll zunächst mal eine anständige Vorbereitung absolvieren, bevor er seine ersten U21-Länderspiele macht", sagte Kuntz.

Mit zwei Siegen und einer Niederlage (sechs Punkte) belegt die U21 den zweiten Platz in ihrer EM-Qualifikationsgruppe neun. Belgien führt die Tabelle nach vier Spielen mit sieben Punkten an. Weitere Gruppengegner sind Bosnien-Herzegowina und Wales.