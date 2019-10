U21: Kuntz verzichtet auf Agu, Kiomourtzoglou und Köhlert

Köln (SID) - U21-Fußball-Trainer Stefan Kuntz verzichtet im wichtigen zweiten EM-Qualifikationsspiel am Dienstag (18.00 Uhr/ProSieben Maxx) in Zenica gegen Bosnien-Herzegowina auf Felix Agu, Orestis Kiomourtzoglou und Mats Köhlert. Das Trio wird "die Reise nach Bosnien-Herzegowina nicht mit uns antreten. Wir können nur 21 Jungs auf den Spielberichtsbogen schreiben, deshalb werden die drei schon am Montagmorgen zu ihren Vereinen zurückkehren", sagte Kuntz, Europameister von 1996.

U-21-Trainer Stefan Kuntz begrüßte 19 Debütanten © SID

Zuvor hatte Kuntz schon auf Dennis Geiger verzichten müssen. Er steht verletzungsbedingt nicht zur Verfügung und bleibt bei seinem Verein TSG Hoffenheim.