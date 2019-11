U21: Partie gegen Belgien in Freiburg ausverkauft

Frankfurt/Main (SID) - Die deutsche U21-Nationalmannschaft darf sich im EM-Qualifikationsspiel am 17. November (16.00 Uhr/ProSieben) gegen Belgien über lautstarke Unterstützung ihrer Fans freuen. Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) mitteilte, ist die Partie in Freiburg ausverkauft. Das Team von Trainer Stefan Kuntz hatte die ersten beiden Qualispiele gewonnen und geht als Tabellenführer in die Partie gegen den direkten Verfolger.