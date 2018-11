U21-Rückkehrer Dahoud: "An diesem Niveau müssen wir uns orientieren"

Frankfurt/Main (SID) - Rückkehrer Mahmoud Dahoud sieht die letzten beiden U21-Länderspiele des Jahres als Messlatte für die EM 2019. "Da erwarten uns zwei richtig starke Gegner, an diesem Niveau müssen wir uns für die EM im nächsten Jahr orientieren. Diese Spiele bringen die Mannschaft in ihrer Entwicklung weiter", sagte der U21-Europameister von 2017 im Interview mit dfb.de.

Mahmoud Dahoud lief zuletzt im März für die U21 auf © SID

Dahoud wird in den Härtetests am Freitag gegen die Niederlande (20.00 Uhr/Eurosport) in Offenbach sowie am Montag in Italien (18.30 Uhr/Eurosport) erstmals seit März wieder für die Elf von DFB-Trainer Stefan Kuntz auflaufen.

"Nachdem wir im Oktober die EM-Qualifikation perfekt gemacht haben, beginnt für uns nun schon die Vorbereitung auf die EM 2019 in Italien", sagte Kuntz. Gegen die Squadra Azzurra lernt das DFB-Team in Reggio Emilia bereits einen Spielort der Endrunde kennen.

Neben Dortmunds Dahoud kehren Waldemar Anton (Hannover 96), Suat Serdar (FC Schalke 04), Pascal Stenzel (SC Freiburg) und Svend Brodersen (FC St. Pauli) in den Kader zurück. Herthas Arne Maier ist aufgrund einer Verletzung kurzfristig ausgefallen. Erstmals mit dabei ist Törles Knöll vom 1. FC Nürnberg.