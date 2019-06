U21: Spanien feiert späten Sieg gegen Belgien

Reggio Emilia (SID) - Mitfavorit Spanien kann bei der U21-Fußball-Europameisterschaft in Italien und San Marino nach einem späten Siegtor wieder auf den Einzug in das Halbfinale hoffen. Die Iberer gewannen gegen Belgien 2:1 (1:1) und fuhren nach dem 1:3 zum Auftakt gegen Italien die ersten drei Punkte ein.

U21-EM: Spanien schlägt Belgien mit 2:1 © SID

Belgien hingegen braucht nach der zweiten Pleite im zweiten Spiel ein Wunder, um die Vorschlussrunde noch zu erreichen. Im ersten Spiel hatten die Roten Teufel gegen Polen 2:3 verloren. Nur die Sieger der drei Gruppen sowie der beste Gruppenzweite erreichen das Halbfinale.

Dani Olmo (7.) brachte Spanien in Führung, Sebastian Bornauw (24.) traf zum Ausgleich. In der zweiten Halbzeit vergab Spanien mehrere Großchancen, unter anderem traf Real Madrids Dani Ceballos mit einem Freistoß die Latte (55.). Als alles auf ein Unentschieden deutete, traf Pablo Fornals in der 89. Minute doch noch zum Sieg.