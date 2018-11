U21-Trainer Kuntz: Gegen Italien "das schwerste Spiel des Jahres"

Frankfurt/Main (SID) - DFB-Trainer Stefan Kuntz erwartet im letzten U21-Länderspiel des Jahres beim EM-Gastgeber Italien (18.30 Uhr/Eurosport) einen harten Brocken. "Das ist mit Norwegen das schwerste Spiel des Jahres", sagte Kuntz. In Reggio nell'Emilia lernen die DFB-Junioren bereits einen Spielort der EM-Endrunde in Italien und San Marino (16. bis 30. Juni) kennen und könnten das Länderspieljahr ungeschlagen beenden.

Stefan Kuntz erwartet "schwerstes Spiel des Jahres" © SID

Nach dem 3:0-Erfolg im ersten EM-Härtetest gegen die Niederlande am Freitag könnte Kuntz gegen die Squadra Azzurra mit dem sechsten Sieg in Serie eine neue Bestmarke während seiner Amtszeit als Cheftrainer der U21 aufstellen. Für den Freiburger Robin Koch wäre es "schon wichtig", wenn die Kuntz-Elf tatsächlich 2019 ungeschlagen bleiben würde. Dafür steht am Montag wieder Stammtorwart Alexander Nübel von Schalke 04 im Tor.

Für 2019 hat Kuntz bereits die nächsten Härtetests geplant. Die deutsche U21 startet am 26. März in England ins neue Jahr. Außerdem wird noch an einem Testspiel gegen Frankreich gearbeitet. Die EM-Auslosung findet am 23. November in Bologna (18.00 Uhr) statt.