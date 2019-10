U21 erobert die Tabellenspitze

Köln (SID) - Die neuformierte deutsche U21-Nationalmannschaft bleibt in der EM-Qualifikation auf Kurs. Die Mannschaft von Trainer Stefan Kuntz gewann ihr zweites Gruppenspiel in Zenica gegen Bosnien-Herzegowina 2:0 (1:0) und übernahm mit sechs Punkten die Tabellenführung in der Gruppe 9 von den Gastgebern. Nur die Tabellenersten und der beste Tabellenzweite qualifiziert sich direkt für das Turnier 2021 in Ungarn und Slowenien.

Lukas Nmecha erzielte das 2:0 © SID

Der Paderborner Luca Kilian (29.) und der eingewechselte Lukas Nmecha vom VfL Wolfsburg (79.) erzielten die Treffer für die deutsche Mannschaft, die ihr erstes Gruppenspiel 5:1 in Wales gewonnen hatte.