U21 gegen Republik Moldau in Frankfurt

Frankfurt/Main (SID) - Die U21-Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) bestreitet ihr erstes EM-Qualifikationsspiel nach der Sommerpause am 3. September gegen die Republik Moldau in Frankfurt/Main. Das gab der DFB nach einer Präsidiumssitzung am Freitag bekannt. Fünf Tage später gastiert die Mannschaft von Trainer Stefan Kuntz in Belgien.

Stefan Kuntz will am Donnerstag Spanien schlagen © SID

In diesem Monat ist die U21 noch zweimal gefordert. Am 26. März findet in Braunschweig ein Länderspiel gegen Österreich statt, fünf Tage später geht es in der EM-Qualifikation in Magdeburg gegen Wales.