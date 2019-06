U21 geht unverändert ins letzte EM-Gruppenspiel

Udine (SID) - Die deutsche U21-Nationalmannschaft geht ohne personelle Veränderung in ihr letztes EM-Gruppenspiel. Auch Florian Neuhaus steht gegen Österreich (21.00 Uhr/ZDF) somit in der Startelf, der Gladbacher war beim 6:1 (3:0) gegen Serbien für Arne Maier (Hertha BSC) in die Mannschaft von DFB-Trainer Stefan Kuntz gerückt.

Mit diesem Team startet die U21 auch gegen Österreich © SID

Deutschland reicht in Udine ein Remis, um das Halbfinale zu erreichen und das Olympia-Ticket für Tokio 2020 zu lösen. Auch eine knappe Niederlage könnte genügen. Die ersten Begegnungen hatte der Titelverteidiger gegen Dänemark (3:1) und Serbien (6:1) gewonnen. - Die deutsche Aufstellung: Nübel - Klostermann, Tah, Baumgartl, Henrichs - Neuhaus, M. Eggestein, Dahoud - Öztunali, Waldschmidt, Richter.