U21 nur remis im Kosovo

Mitrovica (SID) - Die deutsche U21-Nationalmannschaft hat auf dem Weg zur EM 2019 einen herben Rückschlag kassiert. Die Mannschaft von Trainer Stefan Kuntz kam am Dienstag bei Außenseiter Kosovo nicht über ein 0:0 hinaus. Zuvor hatte der Titelverteidiger nur bei der 1:3-Niederlage in Norwegen Punkte abgegeben.

Am Kosovo verzweifelt: Cedric Teuchert und die U21 © SID

Mit 16 Punkten liegt die DFB-Elf weiter vor Irland (10), das jedoch zwei Spiele weniger absolviert hat. Am 11. September gastiert die DFB-Elf in der Gruppe 5 bei den Iren, bevor diese am letzten Spieltag (16. Oktober) in Deutschland zu Gast sind.

Der Gruppensieger qualifiziert sich direkt für das Turnier in Italien und San Marino, die vier besten Gruppenzweiten erreichen die Play-offs.