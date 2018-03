U21 will gegen Israel Tabellenführung verteidigen

Braunschweig (SID) - Die deutsche U21-Nationalmannschaft kann am Donnerstag (19.00 Uhr/Eurosport) einen großen Schritt in Richtung Fußball-EM 2019 machen. Der von Stefan Kuntz trainierte Titelverteidiger trifft in Braunschweig auf Israel und will seine Tabellenführung in Gruppe 5 festigen. "Wir gehen die Partie mit voller Konzentration an, wir wollen Platz eins verteidigen", sagte Kuntz vor dem ersten Auftritt des Jahres.

Das Team von Stefan Kuntz trifft auf Israel © SID

Kuntz setzt in Braunschweig und fünf Tage später im Kosovo vor allem auf die Europameister Nadiem Amiri (1899 Hoffenheim), Waldemar Anton (Hannover 96), Mahmoud Dahoud (Borussia Dortmund) und Levin Öztunali (Mainz 05), der Einsatz von Thilo Kehrer (Schalke 04) ist noch offen. Erstmals dabei sind der Mainzer Torhüter Florian Müller und Mittelfeldspieler Salih Öczan (1. FC Köln).

Das Hinspiel im November hatte die deutsche Mannschaft 5:2 gewonnen. Derzeit liegt das DFB-Team mit zwölf Punkten aus fünf Spielen vor Irland (10) an der Tabellenspitze, Israel ist mit sieben Zählern Vierter. Der Gruppensieger qualifiziert sich direkt für das Turnier in Italien und San Marino.