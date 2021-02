U23-WM: Langläuferin Lohmann holt Gold im Sprint

Köln (SID) - Skilangläuferin Lisa Lohmann hat dem deutschen Team bei den nordischen Nachwuchs-Weltmeisterschaften in Finnland überraschend die erste Goldmedaille gesichert. Im Sprint der U23 setzte sich die 20-Jährige vom WSV Oberhof am Donnerstag in Vuokatti vor der zwei Jahre älteren Russin Christina Mazokina und Louise Lindström aus Schweden durch.

Lisa Lohmann sichert sich in Finnland die Goldmedaille © SID

Nach einem Sturz der tschechischen Topfavoritin Tereza Beranova und der folgenden Jury-Beratung durfte Lohmann erst mit einer Dreiviertelstunde Verspätung über den ersten deutschen U23-WM-Titel im Langlauf seit Victoria Carl 2016 (10 km Freistil) jubeln. Es war zugleich die erste deutsche Medaille bei den Titelkämpfen in Finnland.