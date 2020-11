UEFA-Entscheidung: Ukraine steigt aus der Nations League ab

Köln (SID) - Die schwer von Corona getroffene Fußball-Nationalmannschaft der Ukraine steigt qua UEFA-Entscheidung aus der deutschen Gruppe in die Nations-League-Liga B ab. Das für den 17. November geplante, aber abgesagte Spiel in der Schweiz wird mit 3:0 für die Gastgeber gewertet. Das teilte die Europäische Fußball-Union am Mittwoch mit.

Aufgrund der vielen Coronafälle im Team war es der Ukraine nicht möglich gewesen, eine spielfähige Mannschaft aufzustellen. Über die Wertung des Spiels entschied die UEFA-Disziplinarkommission: Die Ukraine sei "dafür verantwortlich, dass das Spiel nicht stattfinden konnte". Die Schweiz sicherte sich damit den Klassenerhalt, Spanien hatte die Gruppe 4 vor Deutschland gewonnen.

Bereits vor dem Spiel gegen Deutschland in Leipzig (1:3) hatte die Ukraine Coronafälle beklagt. Anschließend wurden auch zwei Spieler positiv getestet, die gegen Deutschland auf dem Platz gestanden hatten: Linksverteidiger Eduard Sobol Mittelfeldspieler Jewhen Makarenko. Das Gesundheitsamt des Schweizer Spielorts Luzern ordnete für die gesamte Mannschaft Quarantäne an.