UEFA-Fünfjahreswertung: Bundesliga droht schlechtestes Ergebnis seit 2007

Köln (SID) - Der Fußball-Bundesliga droht in der UEFA-Fünfjahreswertung das schlechteste Ergebnis seit elf Jahren. Deutschland kommt bislang nur auf 9,714 Punkte und wird definitiv den Wert des Vorjahres (14,571) unterbieten, da im Europokal-Halbfinale nur noch Bayern München in der Champions League vertreten ist. RB Leipzig war am Donnerstag in der Europa League ausgeschieden. Schlechter schnitt die Bundesliga zuletzt 2006/07 (9,500) ab.

Leipzig schied gegen Marseille in der Europa League aus © SID

Durch das 0:0 der Bayern gegen den FC Sevilla holte die zu Saisonbeginn noch mit sieben Teams vertretene Liga in dieser Woche nur 0,286 Punkte und damit weniger als Italien (0,834), England (0,715) und Spanien (0,429). Auch insgesamt liegt Deutschland auf dem vierten Rang.

Immerhin: Trotz der Niederlage von Leipzig gegen die Franzosen von Olympique Marseille bleibt der Vorsprung auf Frankreich mit 15,369 Punkten beruhigend. Ein Absturz auf Platz fünf würde den Verlust des vierten Startplatzes in der Champions League bedeuten. Bemerkenswert ist zudem, dass der Tabellenelfte Österreich dank RB Salzburg noch eine Mannschaft im Rennen hat.

Die UEFA-Fünfjahreswertung 2017/18 nach den Viertelfinal-Rückspielen der Champions- und der Europa League (maßgeblich für die Vergabe der Startplätze 2019/20):

Land 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 Gesamt

1. Spanien 23,000 20,214 23,928 20,142 18,000 105,284

2. England 16,785 13,571 14,250 14,357 19,500 79,034

3. Italien 14,166 19,000 11,500 14,250 17,000 75,916

4. Deutschland 14,714 15,857 16,428 14,571 9,714 71,284

5. Frankreich 10,416 10,916 11,083 14,416 11,000 55,915

6. Russland 8,500 9,666 11,500 9,200 12,600 53,382

7. Portugal 9,916 9,083 10,500 8,083 9,666 47,248

8. Ukraine 7,833 10,000 9,800 5,500 8,000 41,133

9. Belgien 6,400 9,600 7,400 12,500 2,600 38,500

10. Türkei 6,700 6.000 6.600 9,700 6,800 35,800