UEFA-Fünfjahreswertung: Deutschland holt in kleinen Schritten auf

Köln (SID) - Der deutsche Vereinsfußball holt in der UEFA-Fünfjahreswertung in kleinen Schritten auf. Die derzeit auf Rang vier geführten deutschen Teams machten in der abgelaufenen Europapokalwoche 0,285 Punkte auf Italien gut, der Rückstand auf die drittplatzierten Italiener beträgt aber weiterhin 4,370 Zähler. Der Rückstand dürfte in dieser Saison nur aufzuholen sein, wenn mehrere italienische Teams in der Gruppenphase scheitern, die Bundesliga aber alle Mannschaften über die Winterpause in die K.o.-Phase rettet.

Die Bundesliga macht trotz Leipzigs Niederlage Boden gut © SID

Ganz vorne bleibt Spanien (92,855) mit satten 22,535 Punkten Vorsprung auf England (70,320). Italien (69,725) und Deutschland (65,355) liegen dahinter, müssen aber die fünftplatzierten Franzosen (53,165) zunächst nicht fürchten.

In der laufenden Saison ist Deutschland mit 8,642 Punkten bislang die zweitstärkste Nation hinter den in der Gesamtwertung haushoch führenden Spaniern (8,857 Punkte in dieser Saison).

Die UEFA-Fünfjahreswertung 2018/19 nach dem 4. Gruppenspieltag der Champions- und der Europa League (maßgeblich für die Vergabe der Startplätze 2020/21):

Land 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 Gesamt

1. Spanien 20,214 23,928 20,142 19,714 8,857 92,855

2. England 13,571 14,250 14,357 20,071 7,500 70,320

3. Italien 19,000 11,500 14,250 17,333 7,642 69,725

4. Deutschland 15,857 16,428 14,571 9,857 8,642 65,355

5. Frankreich 10,916 11,083 14,416 11,500 5,250 53,165

6. Russland 9,666 11,500 9,200 12,600 5,416 48,382

7. Portugal 9,083 10,500 8,083 9,666 5,500 42,832

8. Belgien 9,600 7,400 12,500 2,600 5,200 37,300

9. Ukraine 10,000 9,800 5,500 8,000 3,800 37,100

10. Türkei 6.000 6.600 9,700 6,800 4,100 33,200