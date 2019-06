UEFA-Fünfjahreswertung: Deutschland rückt zu Saisonbeginn auf Platz drei vor

Köln (SID) - Die Fünfjahreswertung der Europäischen Fußball-Union (UEFA) 2018/19 bot zum Ende keine Überraschung mehr auf, da in den beiden Endspielen die Punkte auf alle Fälle in England blieben. England beendete die Saison als Zweiter mit 85,462 Punkten hinter dem ewigen Spitzenreiter Spanien (103,569). Dritter ist Italien (74,725) vor Deutschland (71,927). Alle vier Ligen behalten damit auch in der Saison 20/21 vier feste Startplätze.

Deutschland startet als Dritter in die Saison 2019/20 © SID

Interessant ist der Blick auf die am 1. Juli beginnende Saison 2019/20. Da werden die Ergebnisse aus 2014/15 gestrichen. Tabellenführer Spanien verliert dann beispielsweise 20,214 Punkte, Herausforderer England nur 13,571 Zähler. Italien muss auf 19,000 Punkte verzichten, die Bundesliga aber nur auf 15,857 – was die Bundesliga plötzlich wieder auf Platz drei katapultiert.

Und der Fünfte, Frankreich, der auch unbedingt den vierten Champions League-Platz haben will, verliert nur 10,916 Punkte.

Die neue Phase beginnt nicht erst mit den Gruppenspielen im September, sondern bereits mit den Qualifikationsspielen im Juli. Das betrifft natürlich zunächst nur die nachgeordneten Verbände, aber auch Eintracht Frankfurt muss noch in die Quali. Scheidet einer der Vereine aus, muss der Verband dennoch die Last tragen, dass alle Punkte durch sieben teilnehmende Vereine geteilt werden. Das Erreichen der Gruppenphase ist, da verbunden mit Bonuspunkten, demnach wesentlich.

Die UEFA-Fünfjahreswertung 2019/20 vor dem Start der Qualifikationsspiele (maßgeblich für die Vergabe der Startplätze 2021/22):

Land 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 Gesamt

Spanien 23,928 20,142 19,714 19,571 0,000 83,355 England 14,250 14,357 20,071 22,642 0,000 71,891 Deutschland 16,428 14,571 9,857 15,214 0,000 56,070 Italien 11,500 14,250 17,333 12,642 0,000 55,725 Frankreich 11,083 14,416 11,500 10,583 0,000 47,582 Russland 11,500 9,200 12,600 7,583 0,000 40,883 Portugal 10,500 8,083 9,666 10,900 0,000 39,149 Belgien 7,400 12,500 2,600 7,800 0,000 30,300 Ukraine 9,800 5,500 8,000 5,600 0,000 28,900Türkei 6,600 9 ,700 6,800 5,500 0,000 28,600