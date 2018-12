UEFA: U21-EM 2021 in Ungarn und Slowenien

Dublin (SID) - Die U21-Europameisterschaft 2021 findet in Ungarn und Slowenien statt. Das entschied das Exekutivkomitee der Europäischen Fußball-Union (UEFA) am Montag in Dublin. Das Junioren-Turnier 2019, bei dem die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) als Titelverteidiger antritt, wird im kommenden Jahr vom 16. bis zum 30. Juni in Italien ausgetragen.