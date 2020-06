UEFA bestätigt Quali-Modus für WM-2022

Frankfurt/Main (SID) - Europas Nationalmannschaften kämpfen in jeweils fünf Sechser- und Fünfergruppen um die Teilnahme an der WM-Endrunde 2022 in Katar. Dieses Auslosungsverfahren beschloss das Exekutivkomitee der Europäischen Fußball-Union (UEFA) am Donnerstag, es muss nur noch vom Weltverband FIFA genehmigt werden.

Teams kämpfen in Sechser- und Fünfergruppen um WM-Ticket © SID

Ort und Datum der Gruppenauslosung stehen noch nicht fest, die zehn Gruppensieger qualifizieren sich direkt. Die zehn Zweitplatzierten ermitteln zusammen mit zwei Mannschaften aus der Nations League in Play-offs die letzten drei europäischen Tickets