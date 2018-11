UEFA erwägt Verlegung von Donezk-Lyon in eine andere Stadt

Nyon (SID) - Die Europäische Fußball-Union (UEFA) zieht eine örtliche Verlegung des Champions-League-Gruppenspiels zwischen Schachtjor Donezk und Olympique Lyon am 12. Dezember in Erwägung. Die Partie soll eigentlich in Charkow stattfinden. Aufgrund der drohenden Auseinandersetzungen zwischen Russland und der Ukraine diskutiert die UEFA zurzeit über mögliche Maßnahmen.

Bislang soll die Partie in Charkow stattfinden © SID

Das Europa-League-Duell zwischen dem ukrainischen Vertreter Worskla Poltawa und dem englischen Spitzenklub FC Arsenal am Donnerstag findet im Olympiastadion von Kiew statt. Die UEFA begründete die Verlegung der Partie mit Sicherheitsbedenken aufgrund der Verhängung des Kriegsrechts in einigen Regionen der Ukraine.