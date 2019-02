UEFA sperrt Real-Kapitän Ramos für zwei Spiele

Nyon (SID) - Real Madrids Kapitän Sergio Ramos ist von der Europäischen Fußball-Union (UEFA) zu einer Sperre von zwei Europapokalspielen verdonnert worden. Dem Innenverteidiger wurde seine Ehrlichkeit zum Verhängnis: Nach dem Achtelfinalhinspiel der Champions League bei Ajax Amsterdam (2:1) hatte Ramos zugegeben, eine Gelbe Karte provoziert zu haben. Später ruderte er zwar bei Twitter zurück - es war jedoch zu spät.

Ramos könnte auch in einem möglichen Viertelfinale fehlen © SID

Durch die Verwarnung wäre Ramos nur im Rückspiel gegen Ajax gesperrt gewesen, so muss er auch in einem möglichen Viertelfinal-Hinspiel aussetzen. Das Rückspiel gegen Amsterdam findet am kommenden Dienstag (21.00 Uhr/DAZN) statt.