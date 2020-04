UEFA verteilt Abstellgebühren vorab an Vereine

Nyon (SID) - Die Europäische Fußball-Union (UEFA) greift den Vereinen in der Coronakrise finanziell unter die Arme. Für die Abstellung ihrer Spieler für die EM-Qualifikation und die Nations League erhalten 676 Vereine schon jetzt die vereinbarte Gesamtsumme von 70 Millionen Euro - je nach Anzahl der abgestellten Spieler bekommen die Klubs Summen von 3200 Euro bis 630.000 Euro. Das gab die UEFA nach einer Sitzung des Exekutivkomitees am Donnerstag bekannt.

Ceferin rechnet mit erheblichen finanziellen Einbußen © SID

"Die Klubs tragen mit ihren Spielern zum Erfolg der Nationalmannschaftswettbewerbe bei", sagte UEFA-Präsident Aleksander Ceferin: "In diesen schwierigen Zeiten ist es unsere Aufgabe, den Vereinen so schnell wie möglich das Geld zukommen zu lassen." Weitere 130 Millionen Euro werden an die Vereine ausgeschüttet, die bei der EURO im kommenden Jahr Spieler zur Verfügung stellen.