UEFA will Supercup als "Pilotspiel" für Zuschauer nutzen

Köln (SID) - Die Europäische Fußball-Union (UEFA) plant für den Supercup im September eine Teil-Rückkehr von Zuschauern. Bei einer Videokonferenz der Generalsekretäre der Mitgliedsverbände am Mittwoch schlug die UEFA vor, das Spiel zwischen dem Sieger der Champions League und der Europa League "als Pilotspiel zu nutzen, bei dem eine reduzierte Zuschauerzahl zugelassen werden könnte".

UEFA will Teil-Rückkehr von Zuschauern beim Supercup © SID

Der UEFA Super Cup findet am 24. September in Budapest statt. Für die Spiele auf Nationalmannschaftsebene käme eine Fan-Zulassung dagegen "noch zu früh", teilte die UEFA mit. Die deutsche Auswahl trägt ihre erste Partie nach der Corona-Zwangspause am 3. September in Stuttgart gegen Spanien aus.

Stattdessen soll der "Einfluss der Zuschauer auf die aktuellen medizinischen Protokolle" durch die Austragung von Testspielen untersucht werden. Zudem werden die Verbände dazu ermutigt, "sich an ihre Regierungen zu wenden", um Ausnahmeregelungen für internationale Reisen zu beantragen.