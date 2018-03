US-Amerikaner Caruana führt bei Halbzeit des Schach-Kandidatenturniers

Berlin (SID) - Fabiano Caruana hat bei Halbzeit des Kandidatenturniers zur Schach-WM die Führung übernommen. Der US-Großmeister besiegte den hochgehandelten Levon Aronian aus Armenien mit den schwarzen Steinen und führt nach sieben Runden mit 5,0 Punkten.

US-Großmeister Caruana bei Kandidatenturnier vorn © SID

Mit 4,5 Zählern folgt der Aserbaidschaner Schachrijar Mamedjarow auf dem zweiten Platz. Seine Partie gegen den Russen Alexander Grischuk fand ein schnelles Ende nach 16 Zügen. Der Turniersieger fordert Weltmeister Magnus Carlsen (Norwegen) heraus.

Zu seinem ersten Sieg kam Sergei Karjakin. Der vergangene Herausforderer Carlsens gewann gegen Wesley So (USA) auf technisch anspruchsvolle Art und Weise. Nach einem ruhigen Eröffnungsverlauf nutzte er im Endspiel leichte Stellungsvorteile, um trotz reduzierter und gleicher Materialverteilung den vollen Punkt zu erzielen. Karjakin verbesserte sich auf 3,0 Punkte, während So und Aronian mit 2,5 Punkten am Ende des Achter-Feldes liegen.

Das Kandidatenturnier findet bis Ende März im Kühlhaus in Berlin statt. Es werden 14 Runden im Modus Jeder gegen Jeden mit Hin- und Rückrunde und jeweils mit vertauschten Farben gespielt. Der Sieger qualifiziert sich für die kommende Weltmeisterschaft im November in London gegen Carlsen. Das Preisgeld in der deutschen Hauptstadt beträgt 420.000 Euro.