US-Dichterin Gorman auch beim Super Bowl

Tampa (SID) - Die amerikanische Poetin Amanda Gorman, berühmt geworden durch ihren Auftritt bei der Amtseinführung des US-Präsidenten Joe Biden, wird auch beim Super Bowl der National Football League (NFL) eines ihrer Gedichte lesen. Das bestätigte die 22-Jährige am Donnerstag bei Twitter.

Amanda Gorman wird beim Super Bowl ein Gedicht vortragen © SID

"Ich fühle mich sehr geehrt", schrieb Gorman, die darauf verwies, dass ihre Einladung nicht mit ihrem plötzlichen Ruhm zusammenhänge: "Ich spreche mit der NFL schon seit Wochen."

Beim Duell der Tampa Bay Buccaneers mit Titelverteidiger Kansas City Chiefs am 7. Februar in Tampa wird Gorman in der Pre-Game-Show auftreten. In der Halbzeit ist der kanadische R'n'B-Star The Weeknd zu sehen.