US-Dopingjäger Tygart: "Athleten hatten wirklich keine Ahnung"

Köln (SID) - Travis Tygart von der US-Anti-Doping-Agentur USADA hat die Sportler des Nike Oregon Projects nach der Sperre des Cheftrainers Alberto Salazar von jeglicher Verantwortung freigesprochen. "Sie müssen verstehen, die Athleten hatten wirklich keine Ahnung, was mit ihnen getrieben wurde, was ihnen gegeben wurde. Welche Dosierung, ob die Methoden verboten waren oder nicht, wussten sie gar nicht", sagte Tygart in der Sendung ZDF Sport Extra (Mittwoch, ab 13.30 Uhr).

Travis Tygart spricht Athleten von Verantwortung frei © SID

Die Athleten "wurden einfach zu dem Arzt geschickt, und ihnen wurde gesagt, sie müssen auf ihn hören, ihm vertrauen", führte der oberste Dopingjäger der USA aus. Die Ermittlungen, die am Dienstag zur vierjährigen Suspendierung Salazars geführt hatten, beziehen sich auf die Jahre 2010 bis 2014 - damals gehörte Deutschlands Laufhoffnung Konstanze Klosterhalfen noch nicht zum Team.

Tygart gab im ZDF Einblick in die Nachforschungen, zehn Athleten aus dem Nike Oregon Project (NOP) hätten sich an die Ermittler der USADA gewandt. "Alle von ihnen haben uns ihre medizinischen Auswertungen zur Verfügung gestellt", sagte Tygart: "Wir haben herausgefunden, dass die gefälscht waren, falsche Informationen wurden eingefügt, nachdem wir sie offiziell angefragt haben."

Das gesamte Umfeld des Projekts habe "versucht, alles zu verheimlichen", sagte Tygart und griff auch den Sportartikelgiganten Nike damit direkt an. "Ich hoffe, Nike sieht das jetzt als einen Wake-up-Call. Sie dürfen keine Ausreden mehr finden, sie müssen zugeben, dass Experimente an Sportlern in ihrem Namen und auf ihrem Gelände vorgenommen wurden und dass das einfach falsch war."

Für Tygart waren die Athleten "Versuchstiere", "einer Sportlerin wurde sogar gesagt, sie braucht Medikamente gegen ein Myom, obgleich sie gar kein Myom hatte. Sie haben die Sportler angelogen und ihre medizinischen Experimente im NOP an ihnen unternommen", betonte der 48-Jährige. Neben Salazar wurde auch der Endokrinologe Jeffrey Brown, der zahlreiche Athleten Salazars behandelt hatte, gesperrt. Salazar wies die Vorwürfe zurück und kündigte Einspruch an.