US-Golf-Tour: Einarmiger Amateur schlägt Hole-in-one

Köln (SID) - Der einarmige Golf-Amateur Laurent Hurtubise hat bei dem mit 6,7 Millionen Dollar dotierten Pro-Am-Turnier im kalifornischen La Quinta die Profis mit einem Hole-in-one in den Schatten gestellt. Der US-Amerikaner, der nur mit dem linken Arm geboren wurde, lochte auf der ersten Runde seinen Abschlag am 4. Loch auf dem West Stadium Course aus 138 Metern direkt ein.

Hurtubise sorgt für Aufsehen beim Pro-Am-Turnier © SID

Als der kleine Spielball zunächst gegen die Fahnenstange geprallt und dann ins Loch gefallen war, warf der Kunstschütze seine Kappe in die Luft und ließ sich von seinen beiden Mitspielern feiern. "Das war die großartigste Erfahrung, die ich jemals auf einem Golfplatz gemacht habe", sagte der dreimalige Toursieger Troy Merritt zum Coup seines Flightpartners.

Hurtubise selbst wirkte nach dem Jubel gefasst. "Als Kind war der Sport für mich ein Weg zu beweisen, dass ich trotz der Behinderung genauso viel leisten kann wie andere", sagte er. Nach Erfahrungen mit Eishockey und Baseball war er als Elfjähriger zum Golf gekommen. Mit seinen Drives kommt er auf eine Länge von gut 200 Metern.