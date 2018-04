US Masters: Langer zittert um den Cut

Augusta (SID) - Golf-Altmeister Bernhard Langer (Anhausen) muss beim 82. US Masters in Augusta um den Cut bangen. Der 60-Jährige spielte auf der zweiten Runde am Freitag wie schon zum Auftakt eine 74, mit nun insgesamt 148 Schlägen liegt der zweimalige Masters-Sieger (1985, 1993) vier über Par. Der Rückstand auf die Spitze betrug am Nachmittag Ortszeit zwischenzeitlich neun Schläge.

Bernhard Langer liegt vier Schläge über Par © SID

Gegen Ende seiner Runde war Langer bereits Gefahr gelaufen, aussichtslos zurückzufallen. Zwei Birdies an den letzten drei Löchern ließen ihn dann aber doch noch auf die Qualifikation für das Wochenende hoffen.

Die Mehrheit der Golfer war zu diesem Zeitpunkt noch im Einsatz, darunter auch US-Superstar Tiger Woods (73 zum Auftakt) und Deutschlands Nummer eins Martin Kaymer (Mettmann/74), die sich auf der zweiten Runde ebenfalls steigern sollten.