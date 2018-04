US Masters: Woods startet um 16.42 Uhr MESZ

Augusta (SID) - Golfstar Tiger Woods (USA) startet seinen Angriff auf den fünften Sieg beim prestigeträchtigen US Masters in Augusta am Donnerstag um 16.42 Uhr/MESZ. Dies ergab die Auslosung der Flights, bei der Woods in eine Spielgruppe mit dem Australier Marc Leishman und dem Engländer Tommy Fleetwood eingeteilt wurde. Der 42-jährige Woods hatte das erste Major der Saison zuletzt 2005 gewonnen.

Tiger Woods gewann zuletzt 2005 in Augusta © SID

Der frühere Weltranglistenerste Martin Kaymer (Mettmann) bildet unmittelbar vor Woods einen Flight mit dem US-Amerikaner Zach Johnson und Branden Grace aus Südafrika. Das Trio schlägt um 16.31 Uhr/MESZ ab. Altmeister Bernhard Langer (Anhausen), der an der Magnolia Lane 1985 und 1993 triumphiert hatte, geht um 18.43 Uhr/MESZ gemeinsam mit Tony Finau (USA) und Yuta Ikeda (Japan) auf den Kurs.