US-Olympionike wegen versuchten Mordes angeklagt

New York (SID) - Der ehemalige US-Olympionike Michael Barisone ist wegen versuchten Mordes in zwei Fällen angeklagt worden. Wie lokale Behörden am Donnerstag mitteilten, soll der 54-Jährige in seinem Reitsport-Trainingszentrum in New Jersey auf zwei Personen geschossen haben. Barisone hatte bei den Sommerspielen 2008 in Peking im Teamwettbewerb der Dressurreiter teilgenommen.

Barisone nahm 2008 an den Olympischen Spielen teil © SID

Die Polizei fand auf dem Trainingsgelände eine Frau mit "mehreren Schusswunden" sowie einen ebenfalls verletzten Mann. Außerdem wurde Barisone wegen des unrechtmäßigen Besitzes einer Waffe in zwei Fällen angeklagt.