US Open: Ex-Champion Wawrinka unterliegt Raonic

New York (SID) - Der frühere Turniersieger Stan Wawrinka ist bei den US Open in der dritten Runde ausgeschieden. Der 33 Jahre alte Schweizer unterlag dem Kanadier Milos Raonic 6:7 (6:8), 4:6, 3:6. Wawrinka hatte 2017 als Titelverteidiger wegen eines Knorpelschadens im linken Knie in New York gefehlt, in diesem Jahr war er mit einer Wildcard beim letzten Grand Slam der Saison am Start.

Wawrinka stemmt sich vergeblich gegen das Aus © SID

Raonic (27), in Flushing Meadows an Position 25 gesetzt, bekommt es im Achtelfinale am Sonntag mit dem US-Spitzenspieler John Isner (33) zu tun. Der aufschlagstarke Weltranglistenelfte setzte sich gegen den 28 Jahre alten Serben Dusan Lajovic 7:6 (10:8), 6:7 (6:8), 6:3, 7:5 durch.