US Open: Gojowczyk verliert in der ersten Runde

New York (SID) - Peter Gojowczyk (München) ist als erster deutscher Tennisprofi bei den US Open in New York ausgeschieden. Der Weltranglisten-47. unterlag dem fünf Plätze besser notierten Chilenen Nicolas Jarry 6:7 (4:7), 6:4, 1:6, 5:7. Im ersten Durchgang vergab Gojowczyk einen Satzball, für den 29-Jährigen war es nach den French Open und Wimbledon das dritte Erstrunden-Aus bei einem Grand Slam in Folge.

Peter Gojowczyk ist bei den US Open direkt ausgeschieden © SID

Insgesamt hatten sich 15 Deutsche (9 Männer, 6 Frauen) für die US Open qualifiziert. Die beiden Hoffnungsträger Alexander Zverev (Hamburg/Nr. 4) und Wimbledonsiegerin Angelique Kerber (Kiel/Nr. 4) treten am Dienstag zu ihren Erstrundenmatches an.